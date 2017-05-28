T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji’den yağış uyarısı

Pazartesi günü Türkiye'nin batı bölgelerinde yağış bekleniyor

28 Mayıs 2017 20:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (29 Mayıs 2017 Pazartesi) ülkenin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlar konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü Türkiye'nin batı bölgelerinin iç kesimlerinde, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

“Pazartesi günü batı bölgelerimizin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa’nın güneyi, Ayfonkarahisar ve Uşak’ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Balıkesir’in güneydoğusu, Kütahya’nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

ETİKETLER

meteorolojiyağmurhava durumupazartesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24