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Çevre

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor

03 Aralık 2016 13:01

Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışla birlikte 1 ila 4 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muğla ve Antalya'nın kıyı ilçelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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