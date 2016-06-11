Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, doğu kesimler ile Akdeniz bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olması öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava durumu şöyle:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçesi tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu (26)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu (27)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu. (30)

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimleri zamanla ile geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (29)

ANTALYA: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (25)

SAMSUN: Parçalı bulutlu (23)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (18)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu (32)