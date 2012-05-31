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Yaşam

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu gece ve yarın yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış tahmin edildiği açıklandı

31 Mayıs 2012 01:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece ve yarın yurdun iç kesimlerinde kuvvetli gökgürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Yağışların bu gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde; yarın Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Bolu, Çankırı ve Bilecik çevreleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek "ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış sırasında fırtına ve ulaşımda aksama" gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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