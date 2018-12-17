Meteoroloji'den uyarı; kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Uşak Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Karabük ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu,Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Güney bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr

Genellikle doğu ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Antalya'nın doğusu, Mersin, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ'ın doğusu, Mardin'in batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlan ve don uyarısı

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.