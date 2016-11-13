Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının yurdun büyük bölümünde hissedilir derecede azalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren lodos etkisiyle yurdun büyük bölümünde mevsimin üzerinde seyreden sıcak havanın etkisini kaybettiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren sıcaklıkların azalacağını bildirdi. Bugün öğleden sonra karayel ve poyrazın etkisiyle yurdun kuzeybatı kesimlerinde, pazartesi günü ise Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava sıcaklığının 5 ila 12 derece arasında azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği uyarısında bulundu.



İzmir'de de benzer şekilde hava sıcaklığında düşüş yaşanacağını bildiren uzmanlar, hava sıcaklığının salı gününden itibaren 7-8 derece azalacağını belirtti. Bu gece ölçülen en düşük gece sıcaklığı 17, en yüksek gündüz sıcaklığı 22 derece iken, salı gününden itibaren gündüz sıcaklığının en yüksek 17 derece ölçüleceği tahmin ediliyor, gece sıcaklığının ise en yüksek 7- 8 derece olarak ölçülmesi bekleniyor.



Ege Bölgesi'nde bu sabah başlayan sağanak yağışların öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirten uzmanlar, yerini çok bulutlu havaya bırakacağını belirtti. Uzmanlar vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları için uyardı.