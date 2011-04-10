-METEOROLOJİDEN UYARI ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,kuvvetli sağanak ve kar yağışı ile toz taşınımı uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde, bu akşamdan itibaren yarın akşama kadar kuvvetli sağanak bekleniyor. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde de bu akşamdan itibaren yarın akşama kadar karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde, bu akşam saatleri ile yarın öğleden sonra ''toz taşınımı'' bekleniyor. Hava kalitesinde azalma olacak ve görüş mesafesi düşecek.