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Yaşam

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji, yurdun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gün boyunca kuvvetli yağış ve kar erimeleri beklendiğini bildirdi.

09 Mart 2009 02:00

Meteoroloji, yurdun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gün boyunca kuvvetli yağış ve kar erimeleri beklendiğini bildirdi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda, bugün saat 21.00'e kadar Hakkari, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Erzurum, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te kuvvetli sağanak yağış ve kar erimelerinin beklendiği ifade edildi.

Vatandaşların su baskını, sel ve çığ tehlikesi ile çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesine karşı duyarlı olmaları da Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından istendi.

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