Meteoroloji'den üç kente yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış beklendiğini duyurdu.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40