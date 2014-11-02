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Yaşam

Meteoroloji'den tüm illere 'yağış' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, tüm bölgelere yağış uyarısı yapıldı

02 Kasım 2014 19:28

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu;Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Çankırı, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Hatay, Siirt ve Batman çevreleri ile sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

 Hava sıcaklığında ise,önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetlice Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

 

Kuvvetli yağışa hazır olun

 

Meteoroloji, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Kuvvetli rüzgar uyarısı

 

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Kastamonu'da kar kalınlığı 10 cm yükseldi

 

Abana ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezine ulaşımı sağlayan karayolunun Isırganlık ve Yaralıgöz mevkilerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Hazırlıksız yakalanan sürücüler sis ve kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sürücüleri zincir kullanmaları yönünde uyarıyor.

 

Bazı araçlar yolda mahsur kaldı

 

Aracıyla yolda kalan sürücülerden Yılmaz Sandıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışını izlemek amacıyla Abana ilçesinden yola çıktıklarını söyledi. Yağış nedeniyle fazla ilerleyemediklerini belirten Sandıkçıoğlu, "Uzun uğraşlar sonucunda karı aşarak, düzlüğe ulaştık. Bu sene mantar çok oldu. Eskilerin deyimiyle mantar bollaşınca kış ağır geçermiş. Biz de bugün bunu gördük. Kışa girmeden kar geldi. Şu saatten sonra hem sürücüler hem de vatandaşlar hazırlıklı olmalı" diye konuştu. Mantar toplamak için bölgeye gittiğini anlatan Mustafa Acar da kar nedeniyle ormandan elleri boş döndüklerini kaydetti. Karı, mangal yaparak keyfe dönüştürdüklerini dile getiren Acar, "Çok yoğun kar yağışı var. Birçok araç yollarda kaldı, sürücüler uzun uğraşlar sonucunda yola devam edebildi. Biz de kimilerinin çile olarak yorumladığı karı, piknik yaparak kendimizce zevke dönüştürdük" ifadesini kullandı.

 

Bazı illerde hava durumu

 

İSTANBUL: Parçalı bulutlu. (14)

ANKARA: Az bulutlu. (12)

İZMİR: Az bulutlu. (18)

ANTALYA: Az bulutlu. (23)

SAMSUN: Parçalı bulutlu. (24)

ERZURUM: Parçalı bulutlu.(4)

DİYARBAKIR: Parçalı ve bulutlu. (14)

 

Bölgelerde hava durumu

 

MARMARA:Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

EGE: Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülecek.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, orta ve doğusu parçalı bulutlu, Hatay il geneli ile Gazipaşa ve Anamur çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İÇ ANADAOLU: Parçalı ve az bulutlu, orta ve doğusu parçalı bulutlu, Hatay il geneli ile Gazipaşa ve Anamur çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçecek.

 

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