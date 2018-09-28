Meteoroloji'den "tropik fırtına" uyarısı

Meteoroloji, ülkenin batı bölgelerini etkilemesi öngörülen tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretlerini yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Türkiye'nin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın çeşitli zararlara yol açabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, söz konusu fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri, lambalarını ve kökü sağlam olmayan ağaçları yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Marmara'yı da pazar sabahı etkisi altına alacak

Marmara Bölgesi'nde pazar sabahından itibaren etkisini artıracak ve pazartesi günü de kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,Marmara’da rüzgarın pazar günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabahtan itibaren güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz’de rüzgarın pazar günü öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi sabah saatlerinden sonra güneybatıdan 6 ila 8, zaman zaman 9 kuvvetinde ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Batı Karadeniz'deki fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın başta denizcilerimiz olmak üzere ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz kabarması, ulaşımda aksama vb.) karşı dikkatli ve tedbirleri olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şiddetli fırtınada dikkat edilmesi gerekenler

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 30 Eylül’de ülkenin batı bölgelerini etkilemesi beklenen şiddetli fırtınanın olası olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, insanlar ve hayvanların savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilecekleri, bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatılarının uçabileceği değerlendirilerek, şöyle devam edildi:

"Çatılardaki bacalar yıkılabilir; televizyon/uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir. Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrik yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir. Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir. Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir. Elektrik telleri zarar görebilir. Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir. Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir."

Basit önlemlerle tehlikeden korunabilinir

Herkes için Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Akdeniz'de oluşan ve Ege kıyılarında etkili olması beklenen "tropik fırtınaya" karşı korunma yollarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Tropik fırtına öncesi ilk yardım çantasının kontrol edilmesini isteyen Rodoplu, "Yardım yetişene kadar yapılacak basit ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır. Kasırga sırasında en sık görülen yaralanma kanama, kırık ve çıkıklardır." diye konuştu.

Fırtına ile ilgili gelişmeler ve uyarıların radyo ve televizyonlardan takip edilmesi gerektiğini söyleyen Rodoplu, evlerin balkonunda, bahçesinde bulunan merdiven, süs eşyası, saksı gibi cam kırıklarına neden olabilecek eşyaların kaldırılmasını tavsiye etti.

Rodoplu, araçların garaja park edilmesi, ağaç, çit ve duvarlarından uzak yerde bulundurulmasının önemli olduğuna işaret ederek, fırtınadan korunma yöntemlerini şöyle anlattı:

"Mümkün olduğunca içeride, kapalı alanlarda beklemek daha güvenlidir. Kasırga başladığında açık alanda isek korunaklı bir alana sığınmak olası yaralanma riskini azaltır. Kapı ve pencereler sıkıca kapatılarak açık alana, bahçe veya balkona çıkılmamalıdır. Elektrik tellerinin kopma tehlikesine ve olası risklere karşılık elektrik sistemi ana şalterden kapatılmalıdır. Aynı şekilde doğal gaz ve su vanası kapatılmalıdır. Cam bulunmayan kapalı bir odada kasırganın geçmesi beklenmelidir. Yıkım ve şiddeti yüksek kasırga durumunda su, gıda, temizlik ve kişisel hijyen maddeleri, telefon ihtiyacımızı karşılamalıyız."

"Ağaçlara yakın yürümeyin"

Çok güçlü fırtınalarda duvar ve çitlerin korunaklı tarafa yıkıldığını hatırlatan Rodoplu, dışarı çıkmak zorunda kalanların da bina ve ağaçlara yakın yerde yürümemesini önerdi.

Rodoplu, fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmanın da yaralanmalara neden olabileceğine dikkati çekerek, alınabilecek bazı önlemleri şöyle sıraladı:

"Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin. İçerideki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın. Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun."