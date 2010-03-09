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Yaşam

Meteoroloji'den toz ve çamur uyarısı

Yurdun bazı kesimlerinde toz taşınımıyla birlikte çamur yağışının etkili olmasının beklendiğini bildirildi.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Yurdun bazı kesimlerinde toz taşınımıyla birlikte çamur yağışının etkili olmasının beklendiğini bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli güneybatılı Lodos rüzgarlarla birlikte toz taşınımı ve çamur yağışı yaşanması bekleniyor.  

Toz taşınımı ve çamur yağışına karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli olması istendi.  


Eskişehir ve Bolu'da toz bulutu

Bolu’da gece yağmurla birlikte çamur yağdı. Otomobiller ve sokaklar çamura bulandı. Eskişehir ise, bu sabah cadde ve sokaklarla araçların üzerinin tozla kaplanmış görüntüsüne uyandı.

Kent merkezinde gece yağmurla birlikte çamur yağdı. Tozla birleşen yağmur yere çamur olarak yağınca, otomobiller ve sokaklar çamurla kaplandı. Sabah işyerlerine gitmek için araçlarına binmek isteyenler çamur içindeki otomobillerini görünce şaşırdılar. Sürücüler bez ve fırçalarla araçlarının camlarını temizlerken, işyerleri sahipleri ise paspaslarla dükkanlarının önünü temizlediler.     
 
Bolu Meteoroloji yetkilileri, Afrika üzerinden kuvvetli rüzgarla gelen kum ve tozun yağışla yere indiğini belirterek, “Suudi Arabistan’daki çöllerden toz ve kumun geldiğini düşünüyoruz. Renkleri farklı oluyor. Her zaman karşılaşılan bir durum değil” dedi.


Eskişehir'e toz yağdı

Eskişehir, bu sabah cadde ve sokaklarla araçların üzerinin tozla kaplanmış görüntüsüne uyandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, lodos nedeniyle havaya kalkan tozlar, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte kent üzerine yağdı. Yetkililer ‘Toz taşınması’ diye adlandırılan olayla ilgili olarak, “Dün gece lodos vardı. Rüzgarın başka yerlerden alarak atmosfere yükselttiği tozlar, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte yere indi. Bu bir toz taşınması olayıdır” dedi.

Gökyüzünden kent merkezine inen tozlar açıkta park halinde duran binlerce aracın üzerini kapladı. Sokak ve caddelerin kısmen toz altında kaldığı Eskişehir’de, vatandaşlar araçlarına çamur gibi yapışan tozları temizlemekte güçlük çekti.


 

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