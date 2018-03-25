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Çevre

Meteoroloji'den toz uyarısı

Toz oluşumu, özellikle ülkenin orta ve batı kesimlerinde etkili olacak

25 Mart 2018 18:30

Kuzey Afrika’dan gelen toz bulutunun hava akımlarıyla Türkiye’ye taşındığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimlerinde hayatın etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrikakaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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meteoroloji genel müdürlüğütozkuzey afrika

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