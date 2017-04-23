T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı

23 Nisan 2017 01:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde tam fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, tam fırtına nedeniyle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması ve ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Meteorolojinin tam fırtına uyarısı şöyle: “Rüzgarın; Bu gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat), Karadeniz kıyıları, iç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi v.s. ) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” 

ETİKETLER

fırtınakaradenizmeteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24