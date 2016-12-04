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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kar yağışı ve yağmura dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışla birlikte 1 ila 4 derece azalacağı belirtildi

04 Aralık 2016 00:53

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın  Güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muğla ve Antalya'nın kıyı ilçelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

 

Sıcaklıklar azalıyor

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışla birlikte 1 ila 4 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Ege kıyıları, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

 

Ankara'da beklenen kar yağışı 

 

Ankara'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde geldi. Şehir yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Etkisini sürdüren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde yerleri beyaza bürümeye yetti. Kar küreme araçları, yollarda temizleme çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Yağış, gece saatlerinde etkili olması nedeniyle trafiğe engel olmadı. Ankara'da kar yağışı devam ediyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için pus, sis, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

 

5 il için buzlanma uyarısı

 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu, Malatya ve Elazığ'da çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 3-5 derece azalacağı illerde, buzlanma ile don bekleniyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması uyarısında bulunuldu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 12

İzmir: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

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