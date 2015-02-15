Meteoroloji'den soğuk ve kar uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada soğuk ve yağışlı havanın Sibirya kökenli olduğu belirtilerek "Yurdumuzun; yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen Sibirya kökenli çok soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın; Güney ve Kıyı Ege ile Van ve Hakkari dışında kalan ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışların; iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde de kar şeklinde olması tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.





'Hava sıcaklıkları 6-10 derece azalacak'





Meteoroloji, yağışlı sistemin cuma günü yurdu terk edeceğini kaydederek "Yağışlı sistemin; cuma günü doğu bölgelerimizde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Salı gününden itibaren ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın akşam saatlerinden itibaren hızını artırarak, Salı ve Çarşamba günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu hafta beklenilen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları ile hissedilir derecede azalacak hava sıcaklığına karşı ilgilileri ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca soğuk ve yağışlı hava nedeni ile buzlanma, don olayı, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.





SALI





Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Salı günü Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile İç Ege ve Göller yöresinde görülecek yağışların genellikle kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor"





Çarşamba





Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Çarşamba ve perşembe günleri Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde devam etmesi beklenen yağışların; genellikle kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Salı ve Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Marmara’nın doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor"