Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

T24 - Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın beklenen kuvvetli yağışın, 17 Haziran Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Hopa, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.



Perşembe günü yağışların Rize, Trabzon, Artvin ve Hopa çevrelerinde şiddetli, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevrelerinde de kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı yetkililer ile vatandaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.