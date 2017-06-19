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Yaşam

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Yağış, nedeniyle ani sel ve yıldırım olabilir

19 Haziran 2017 16:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

"İç, batı ve kuzey bölgelerimizde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (19.06.2017 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Amasya, Tokat ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olarak görülmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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