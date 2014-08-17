Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji biriminin açıklamasına göre İstanbul 'un Batı kesimleri, bugün saat 16:00'dan itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Açıklamada, "Marmara bölgesinde Salı sabahına kadar sürecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Yağışların; İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği ve rüzgarın Poyraz ve Karayel yönlerinden kuvvetlice, yağış anında hamle yaparak fırtına şeklinde esmesi, hızının saatte yer yer 30 ila 70 km saate ulaşmasının öngörüldüğü duyuruldu. Açıklamada, yağışla birlikte Yıldırım, Şimşek, dolu, ve hortum oluşma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Yağışların saat 16.00-17.00 ' dan itibaren etkili olmasının beklendiği de açıklandı. Meteoroloji'den yapılan uyarı doğrultusunda AKOM'un alarma geçerek tüm birim yetkililerini toplandığı, Ana arterler ve yollarda mazgal temizleme, kanal açma çalışmaları yapıldığı, yaprak ve poşetlerden tıkanan yağmur suyu kanallarının temizlendiği belirtildi. Muhtemel su baskını olabilecek alt geçit ve yollarda tedbirler alındığı da açıklamada yer aldı. Açıklamanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Park Bahçeler, Atık Yönetimi Müdürlü ekiplerinin 2.150 personel, 1.020 araçla olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği bilgisi de verildi.