Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

T24 - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon, Rize ve Hopa) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) eseceği tahmin ediliyor.





Bazı iilerde hava durumu



Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.(29)

ANKARA: Az bulutlu ve açık.(29)

İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.(32)

ADANA: Az bulutlu ve açık.(34)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık.(31)

SAMSUN: Parçalı bulutlu.(26)

ERZURUM: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.(23)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık.(34)

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.

EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize ve Hopa) kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.