Meteoroloji'den sıcak haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak mevsim normallerine döneceğini açıkladı.

24 Nisan’da İstanbul’da sıcaklık 14 derece olacak, yağış beklenmiyor. Salı günü de hava güneşli; sıcaklık 17 dereceye çıkacak. Nem oranında sıcaklık değerleriyle birlikte artış hava değerlerinde sıcaklık Cuma günü 23 dereceye kadar yükselecek.

Ankara’da sıcaklık bugün 12 derece. Sıcaklığın gece eksi 2 dereceye düşeceği için dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Bugünden sonra ise Ankara'da da cuma gününe kadar yükselecek, İstanbul'daki gibi sıcaklık 23 dereceye çıkacak

İzmir’de de bugün hava bulutlu ve güneşli; sıcaklık 21 derece. Bugünden itibaren artan sıcaklık dereceleri İzmir'de de hissedilecek; 28 Nisan’da hava sıcaklığı 28 derece oluyor.