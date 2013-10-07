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Yaşam

Meteorolojiden sevindirecek haber, sıcaklıklar 12 derece artacak...

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar 6 - 12 derece artacak

07 Ekim 2013 18:35

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava ülkeyi terk edecek, hava sıcaklıkları artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, geçen haftadan bu yana etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, bugün ülkenin doğusunda etkili olduktan sonra yarın yurdu terk edecek.

Tahminlere göre, hafta sonuna kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Bütün bölgeler parçalı ve az bulutlu geçecek.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, hafta sonuna kadar 6 - 12 derece artarak, mevsim normalleri civarına, iç ve batı bölgelerde yer yer üzerine çıkacak.

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