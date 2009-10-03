Meteorolojiden sel uyarısı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli ile Balıkesir'in bazı ilçelerinde kuvvetli yağışın meydana getirebileceği sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın, Edirne, Kırklareli ile Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.



Kuvvetli yağışın bugün öğle saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.