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Yaşam

Meteoroloji'den sel uyarısı

21 Mayıs 2009 00:26

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın yurdun bazı kesimlerinde meydana gelebilecek sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan meteorolojik uyarıda, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu, Karabük), İç Ege, (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya), Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı ve Bilecik çevrelerinde kuvvet yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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