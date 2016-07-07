Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli ve aşırı yağışlar beklendiğini, bu sebeple sel ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/metrekare), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Borçka ve Murgul) yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri ) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.