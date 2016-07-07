Ordu'da selden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Perşembe ilçesinde dün saat 03.00 sıralarında Yumrutaş Mahallesi’nde meydana gelen sel sonucu Mustafa Canbulut hayatını kaybetti. Tarlacık köyünde meydana gelen heyelanda ise Osman Soydan’a ait evde göçük yaşandı. Evde ikamet eden 3 kişi göçük altında kaldı. Göçükte Mukaddes Soydan hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; aynı göçükten İrfan ve Gülçin Soydan yaralı olarak çıkarıldılar. Ordu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan İrfan Soydan da akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bu arada Yumrutaş Mahallesi’nde sel sularına kapılan Alim Canbulut ile Remzi Taktak isimli vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.