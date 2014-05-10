Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji bugün için Marmara, Ege ve İç Akdeniz'e sel uyarısı yaptı. Yağışların şiddetli, gök gürültülü sağanak yağış şekline gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurak geçen kış aylarından sonra bahar yağmurlarının yüzünü gösterdiği İstanbul’da yağışların Salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Özellikle dün sabah saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağışlar Marmara ve Ege Bölgesi’nde etkisini sürdürecek.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışların bugün ve yarın da süreceği, gündüz saatlerinde sıcaklığın 18-20 derece olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, BatıKaradeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Mersin, Ankara, Konya,Eskişehir, Sivas, Ordu, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Güney ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.