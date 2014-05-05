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Çevre

Meteoroloji'den sel uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, sağanak yağış ve sel uyarısının yanı sıra, fırtına için de dikkatli olunması istendi

05 Mayıs 2014 10:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Trakya, Batı Karadeniz, Göller Yöresi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Samsun'un batı kesimlerinde gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağış sırasında sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri için ise fırtına uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan yer yer 60-80 kilometre/saat esmesi beklenen fırtına sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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