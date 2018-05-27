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Meteoroloji'den Samsun için kuvvetli yağış uyarısı 

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Samsun İl Genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

27 Mayıs 2018 19:59

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Samsun İl Genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Samsun il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1,5 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


ANKARA (DHA) 

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