Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Siirt, Batman ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Ege ile İstanbul, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ile Erzurum ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale ile İzmir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli (30-70 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı ile Erzurum ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale ile İzmir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ISTANBUL - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR - Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı