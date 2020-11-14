Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Son verilere göre üç büyük şehirde hava durumu şöyle olacak :

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, 13 derece

İSTANBUL: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 16 derece

İZMİR: Parçalı bulutlu, 19 derece