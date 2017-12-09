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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor

09 Aralık 2017 14:05

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri, zamanla Ege kıyıları ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Antalya, Edirne ve Kırklareli'nin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah (9 Aralık 2017) ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), akşam saatlerinden itibaren yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu ve açık 17
Antalya: Parçalı çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı bulutlu -1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

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