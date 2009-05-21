Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, iç Ege ile Doğu Anadolu'nun kimi yerlerinde bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"da, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı), iç Ege (Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Aydın ile Muğla'nın iç kesimleri), Aksaray, Nevşehir, Konya'nın kuzey kesimleri ile Yozgat, Bilecik, Burdur, Isparta, Kars ve Ardahan çevrelerinde bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.



Uyarıda, sel ve yıldırımlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

