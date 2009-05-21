T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

21 Mayıs 2009 23:40

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, iç Ege ile Doğu Anadolu'nun kimi yerlerinde bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"da, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı), iç Ege (Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Aydın ile Muğla'nın iç kesimleri), Aksaray, Nevşehir, Konya'nın kuzey kesimleri ile Yozgat, Bilecik, Burdur, Isparta, Kars ve Ardahan çevrelerinde bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Uyarıda, sel ve yıldırımlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24