Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ülkenin Trakya kesimi ile Kocaeli ve Yalova çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimiyle Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış; İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün (30 Eylül 2017) şöyle:

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Muğla, Sinop, Ankara, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı batı kesimlerde azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı; 24 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor; 22 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; 23 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu; 26 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; 29 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; 25 derece

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu; 21 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı; 22 derece

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı; 21 derece

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu; 29 derece