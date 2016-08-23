Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve batı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün sabah ilk saatlerde İstanbul, Kocaeli ve Yalova, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç ve batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

İstanbul: Parçalı bulutlu, bugün sabah ilk saatlerde kısa süreli yerel sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Konya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu 31

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40