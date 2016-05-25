T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yağışlı hava hafta sonuna kadar devam edecek

25 Mayıs 2016 12:19

Meteorolojiden yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç  Ege, Göller yöresi,  Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta  Karadeniz ile  Balıkesir ve  Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Batıda sıcaklık azalıyor

 

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç  Ege,  Akdeniz, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 19

Diyarbakır: Parçalı, zamanla az bulutlu 12 31

ETİKETLER

sağanak yağışMeteorolojiuyarıMarmara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24