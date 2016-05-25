Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Balıkesir ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batıda sıcaklık azalıyor

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22



İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24



Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 19



Diyarbakır: Parçalı, zamanla az bulutlu 12 31