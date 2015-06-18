Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre hava durumu şöyle olacak;

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35