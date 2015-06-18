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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

18 Haziran 2015 12:42

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre hava durumu şöyle olacak;

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 31
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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