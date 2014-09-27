Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinde Erzincan ve yarın sabah saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yağmur görüleceği belirtildi.

Yağmurun, yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Ağrı il genelinde yer yer etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilerek, ilgililerin ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.