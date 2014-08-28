Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyılarıyla, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri ile öğle saatlerinde Toroslar mevkii, akşam saatlerinde Ankara, Çankırı ve Kastamonu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Bugün ayrıca, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un Anadolu yakasının kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde hava durumu

İstanbul: Az bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık,iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40