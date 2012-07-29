Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çankırı, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği açıkladı.

Bugün akşam saat 19.00’a kadar Kastamonu, Çankırı, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.



Kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.