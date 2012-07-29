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Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı şehirler için sağanak yağış uyarısında bulundu

29 Temmuz 2012 19:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çankırı, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği açıkladı.

Bugün akşam saat 19.00’a kadar Kastamonu, Çankırı, Kars, Ardahan, Artvin ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
 
 
 
 
 
 

Kuvvetli yağışın oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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