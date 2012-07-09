Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji bugün kuzey ve doğu kesimlerde beklenen gökgürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yayınladı.

Zonguldak’ta dün sabah aniden başlayan yağmur ve fırtına kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları zarar gördü, ağaçlar otomobillerin üzerine düşerek hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün kuzey ve doğu kesimlerde beklenen gökgürültülü sağanak yağış konusunda uyarı yayınladı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde 12 saatte metrekareye 21-50 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca Bodrum-Fethiye arasında fırtına bekleniyor. Bugün saat 18.00’e kadar, kuzey-kuzeybatı yönlerden etkili olacak fırtına zaman zaman 8 kuvvetine yükselecek. Finike-Antalya arası ve Antalya Körfezi’nde de kuzey-kuzeydoğu yönlerinden 5-7, zaman zaman 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.



'Kısa süreli acil' koduyla



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Kısa Süreli Acil' koduyla Sakarya'nın Kaynarca ve Karasu İlçesi ile Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Zonguldak radarından alınan son verilere göre; Sakarya ili Kaynarca ve Karasu ilçeleri ve Kocaeli ili Kandıra ilçesinde kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

2 ile sağanak 8 ile toz uyarısı



Meteoroloji, Çorum ve Samsun'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağış, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise toz taşınımı uyarısında bulundu.



Öte yandan Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.