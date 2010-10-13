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Yaşam

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan 'meteorolojik uyarı' da pek çok ilimizdeki vatandaşların şiddetli yağışlara hazır olması istendi.

13 Ekim 2010 03:00

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan 'meteorolojik uyarı' da pek çok ilimizdeki vatandaşların şiddetli yağışlara hazır olması istendi.

Marmara, Batı Karadeniz, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Çorum, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı” da, söz konusu bölgelerde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Uyarıda, su baskını, ani sel, heyelan ve yıldırım riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

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