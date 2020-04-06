Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu illerinde sağanak yağmur etkili olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın da kendisini hissettirmesi bekleniyor. Diğer bölgeler ise parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul'da fırtına

İstanbul'da önceki dün yapılan fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Rüzgar sahillerde dalgaların oluşmasına neden olurken ağaçların da sallanmasına sebep oldu. Fırtınalı havanın kent genelinde yarın akşam saatlerinde kadar etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20