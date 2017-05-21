Meteoroloji’den sağanak ve dolu uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabaha kadar Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de aralıklarla sağanağın yanı sıra akşam saatlerinde çok bulutlu hava etkili olacak.

Malatya ve Adıyaman'da ise sabah saatlerindeki sağanak öğleden sonra yerini çok bulutlu havaya bırakacak.

Sıcaklıkların 2 ila 3 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış sırasında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bölgede yer yer dolunun da yaşanması bekleniyor.