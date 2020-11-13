Meteoroloji'den Marmara bölgesi ve 6 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak bekleniyor.

Türkiye'nin kuzey ve batısında hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in

iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgar genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.