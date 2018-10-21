T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor

21 Ekim 2018 12:30

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER

meteorolojiuyarısağanak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24