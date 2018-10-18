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Çevre

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ise "toz taşınımı" uyarısında bulunuldu

18 Ekim 2018 16:12

Meteoroloji, Akdeniz, İç Anadolu,  Karadeniz ve Güneydoğu'daki bazı illlere sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, batısı ve kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kütahya ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "toz taşınımı" uyarısında bulunuldu.

 

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