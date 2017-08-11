Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için sağanak uyarısı yaptı. Karadeniz'de yoğun yağış bekleniyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, K. Maraş’ın Andırın, Osmaniye, Hatay’ın Erzin ve Dörtyol ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40