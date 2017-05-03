Meteorolojiden sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, özellikle Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanağın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.