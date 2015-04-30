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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artmaya devam ederken, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak

30 Nisan 2015 13:00

Meteoroloji'den derlenen bilgiye göre ülkenin iç bölgeleri ile kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile Isparta, Burdur ve Konya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

 

Batı'da sıcaklık azalacak

 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde artmaya devam ederken, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz kıyılarında sabah ve öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 27

 

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